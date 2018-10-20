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أحمد قذاف الدم: الدول الغربية اعترفت بدورها في تدمير ليبيا .. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:30 م
أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
هاني حسين
قال أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني، إن رؤساء بعض الدول الغربية اعترفوا بمشاركتهم في تدمير ليبيا وإسقاط نظام القذافي.

وطالب "قذاف الدم" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، العقلاء في مصراته بتحكيم العقل وتجميد الخلاف لإعادة بناء الدولة الليبية.

وأضاف "قذاف الدم" ، قائلا:«نعرف مكان مدفن معمر القذافي ونعلم من قتل القذافي، والشعب الليبي برئ من دمه»، مؤكدا أن هناك دولة أجنبية متورطة في قتل رئيس ليبيا السابق.
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