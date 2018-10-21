رئيس الوزراء يستعرض موقع تطوير المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية.. قرار بتشكيل قاعدة بيانات عن المصريين بالخارج.. ووزير التعليم يناقشة حلول تخفيض الكثافة في الفصول

رئيس الوزراء

يستعرض موقع تطوير المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية





إصدار قرار بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج





يطلب خطة متكاملة لتخفيض الكثافة في الفصول على مدار السنوات الثلاث المقبلة





توفير أراضٍ على الفور في المناطق ذات الكثافات الطلابية العالية في الفصول





100 ألف جهاز تابلت بالمخازن للصف الأول الثانوي





300 ألف سيتم تسلمها قريبًا وبدء التوزيع في نوفمبر المقبل





توجيه المحافظين بالتعاقد لسد العجز في المدرسين





التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزيرالاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لاستعراض خطط تطوير المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2018، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، حيث عرضت وزيرة الصحة مشروع تطوير المستشفيات النموذجية والذى يتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجيًا.وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن خطة العمل في هذا المجال تتضمن تحسين بيئة العمل بالمستشفيات للأطقم الطبية والعاملين، وتدريب الموارد البشرية بما يتناسب مع معايير الجودة المرجوة، والعمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات المختارة ورفع كفاءة تجهيزاتها الحالية مع ميكنة تلك المستشفيات وربطها داخليًا وخارجيًا بشبكة المعلومات وأخيرًا تحسين البيئة المحيطة بالمستشفيات ومظهرها الخارجي.كما عرضت وزيرة الصحة الوضع الحالي لقطاع الصحة في مصر فيما يخص الكوادر البشرية المتوفرة من أطقم اطباء وتمريض ومقترحات سد العجز في بعض التخصصات، وسبل تحفيز الاطباء على العمل في المستشفيات الحكومية بما في ذلك تحسين ظروف العمل.وأشارت وزيرة الصحة إلى أنها تعتزم زيارة محافظة أسيوط غدًا من أجل متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء خلال زيارته للمحافظة مؤخرًا.من جانبه أكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل لكل الخطط والمقترحات الكفيلة بالارتقاء بقطاع الصحة في مصر، نظرًا لأهميته البالغة في الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الكبير الذى بدأ يظهر نتيجة تطبيق مبادرة "100 مليون صحة"، خاصة بعد ما تبين من خلال المسح الذى يجرى حالياَ في محافظات المرحلة الأولى من اكتشاف نسبة إصابات بفيروس "سي" بين الفئات الشباب والفئات العمرية الأصغر سنًا وهو ما كان سيؤدى إلى عواقب صحية وخيمة على هؤلاء الشباب خلال سنوات قليلة لولا أنه تم اكتشاف هذه الإصابات مبكرًا بفضل هذه المبادرة.أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية كل من ممثلي وزارات: الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة تختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وكذا في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.وأكد أن للجنة الحصول على كافة البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كافة الوزارات والجهات ا دون حجب، وكذا إعداد نموذج رقمي موحد لبيانات المصريين بالخارج، وذلك من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يتم مراجعة كافة البيانات التي يتم الحصول عليها من الوزارات والجهات المختلفة والتأكد من استيفائها للمعلومات المطلوبة بالنموذج الموحد لتحقيق الأهداف المرجوة من اعمال اللجنة، فضلًا عن التنسيق والتواصل المباشر مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومن تستعين بهم للقيام بأعمالها لتيسير أعمال اللجنة، وعقد الاجتماعات وورش العمل والحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة.كما أوضح القرار أن للجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدقيق وتوحيد البيانات ووضع الآليات اللازمة لإعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها في إطار مؤسسي وفقًا لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البيني بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكافة الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كافة البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات، بالإضافة إلى إدراج قاعدة البيانات ضمن مشروع البنية المعلوماتية للدولة، والقيام بتحليل البيانات ووضع المقترحات اللازمة لتمكين الدولة من توظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة وفقًا " لرؤية مصر 2030" وخطط التنمية القومية، إلى جانب إتاحة البيانات للجهات الحكومية المختلفة للعمل بها وفقًا لنطاق الاختصاص بكل جهة، وكذا دراسة وتقديم المقترحات التي من شأنها استكمال بناء وتحديث قاعدة البيانات المتكاملة للمصريين بالخارج.ونص القرار على أن تعد اللجنة تقارير دورية بنتائج اعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تعرضها رئيسة اللجنة على رئيس مجلس الوزراء.التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة موقف عدد من الملفات المهمة أولها، الحلول المطروحة لتخفيض الكثافة الطلابية في الفصول على مستوى مدارس الجمهورية، والمشروعات الجاري تنفيذها لتقليل الكثافة، حيثُ نوه الوزير إلى أن عدد الفصول المطلوب توفيرها لتغطية الاحتياج حتى نهاية عام 2021 يبلغ نحو 259 ألف فصل، من بينها نحو 61 ألف فصل لحل مشكلة الكثافات، ويجري حاليًا تنفيذ 1444 مشروعًا تعليميًا بإجمالي نحو 23 ألف فصل.وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بإعداد خطة متكاملة لتخفيض الكثافة الطلابية في الفصول على مدار السنوات الثلاث المقبلة، كما كلف وزير التنمية المحلية، وجميع المحافظين، بأن يتم توفير أراضٍ على الفور في المناطق ذات الكثافات الطلابية العالية في الفصول، للعمل على إنشاء مدارس لسد العجز الموجود في عدد الفصول، مؤكدًا اهتمام الدولة بتحسين البيئة التعليمية للطلاب لزيادة قدرتهم على التحصيل، وتحقيق أهداف منظومة التعليم في الارتقاء بمخرجاتها.كما عرض وزير التربية والتعليم تقريرًا حول نتائج تطبيق النظام التعليمي الجديد للصف الأول بالمرحلة الثانوية، الذي وصفه بـ "ملحمة جديدة في نظام التعليم المصري"، والذي تقدم له الدولة دعمًا هائلًا، موضحًا أن النظام الجديد سيسهم في عدم الاعتماد على الكتب الخارجية، أو الدروس الخصوصية، وسيحقق هدف الدولة في تشجيع الطلاب على البحث والاكتشاف والفهم، حيث سيكون في يد الطلاب لأول مرة آلية جديدة للتعليم، هي التابلت، ولن يتم العام المقبل طباعة كتب الصفين الأول والثاني، لأنها ستكون موجودة بنسخة pdf على التابلت.وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير التربية والتعليم قام باطلاع رئيس الوزراء على المحتوى التعليمي الذي سيتم اتاحته للطلاب على التابلت، والمناهج التي تم إعدادها خصيصًا للطلاب، لافتًا إلى أن الوزير أشار إلى أنه تم تدريب مدرسي الصف الأول الثانوي على نظام التعليم الجديد على التابلت، كما يتم تركيب 11 ألف شاشة لنحو 11 ألف فصل، للمساعدة في تعليم الطلاب.وأضاف الوزير أن هناك نحو 100 ألف جهاز تابلت بالمخازن حاليًا، و150 ألفًا أخرى يجري استقدامها خلال أسبوع، ليتبعها 150 ألف أخرى، وذلك للتوزيع على نحو 465 ألف طالب، مؤكدًا أن التوزيع سيبدأ في نوفمبر، كما وعدنا طلاب الصف الأول الثانوي، وسيتم التوزيع بمنظومة توزيع امتحانات الثانوية العامة، لأنها المنظومة التي لا يوجد بها أخطاء، وأن ولي أمر الطالب هو الذي سيتسلم التابلت، وهناك تأمين على التابلت وضوابط للصيانة، أو الفقد، يتحمل فيها ولي الأمر جزء من التكلفة، لافتًا أيضًا إلى أنه سيكون هناك تحكم في كل البرامج التي سيتم فتحها على التابلت، بحيث يتم التأكد من أن الطالب يطلع على المحتوى التعليمي فقط.وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالنظام الجديد للتعليم الثانوي، الذي يتم تجربته هذا العام على الصف الأول الثانوي، لكي يتعرف الطلاب على جوانبه، ويتم تقييمه من جانب مسئولي العملية التعليمية، مؤكدًا أنه ستتم متابعة تطبيق هذا النظام.كما عرض وزير التربية والتعليم موقف أعداد المدرسين في جميع المحافظات في مختلف المواد، وخطة الوزارة لسد العجز في المدرسين في عدد من التخصصات ببعض المحافظات، مؤكدًا أنه سيتم توجيه المحافظين لسد العجز بالتعاقد فوريًا، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.وعرض الوزير أيضًا نماذج لعدد من الكتب الخارجية غير المُجدية، التي يتم بيعها حاليًا في عدد من المكتبات، دون ترخيص من الوزارة، حيث أنها تمت طباعتها بلا مؤلف مكتوب عليها، أو شركة مسئولة، وهو ما يعدُ محاولة لن تفيد الطالب نهائيًا، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الاعتماد على هذه الكتب نهائيًا، ومؤكدًا تعامل الوزارة حاليًا مع مؤلفي هذه الكتب، التي تُدمر الفلسفة التعليمية التي تُنفذ حاليًا، وتستنزف أموال أولياء الأمور بدون أي وجه حق، وتُسهم في ضياع الاستثمارات التي أنفقتها الدولة لتطوير نظام التعليم.