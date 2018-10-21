مسئول سابق بالبترول: إجراءات حكومية لجذب الاكتشافات الجديدة بالبحر الأحمر

أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن هناك إجراءات لدي الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات بمنطقة البحر الأحمر في القطاع البترولي وتشجيع عمليات البحث و التنقيب.



وأضاف يوسف لـ"صدي البلد" أن اكتشاف حقل ظهر والتنقيب فيه؛ أعطي لمصر قوة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي من خلال عمليات التفاوض الجيد مع المستثمرين وتحقيق أكبر قدر من الربح.



وأوضح أن تلك الاكتشافات ساهمت بصورة كبيرة في إعلان الحكومة عن وجود نماذج كبيرة لتعاقدات اتفاقيات البحث والتنقيب والاستكشاف للغاز و النفط.