طارق شوقى: منظومة التعليم الجديدة قادرة على تخريج أجيال تمتلك المهارات

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطوير المنظومة التعليمية تمت بناء على دراسة واطلاع على العديد من تجارب الدول، ومن ثم كون المصريون المتخصصون ملحمة مصرية رائعة، وتابع: "إنجازاتنا فى منظومة التعليم ملحمة مصرية رائعة وراءها عمل الآلاف".



وأضاف "شوقى"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه على ثقة تامة من أن البلاد تسير على الطريق الصحيح فى تطوير المنظومة التعليمية الرامية لتخريج أجيال تمتلك المهارات والقدرات العالية، ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، متابعا: "واثق أننى أسير على الطريق الصحيح".



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن قدرتنا فى استيعاب التطورات فى التعليم تحتاج إلى وقت، مؤكدا: "على الجميع أن يشعر بالجهد الهائل الذى تبذله الدولة فى البنية التحتية.. ما نبنيه الآن سيستمر لأجيال قادمة"، مشددًا على أن استجابة أولياء الأمور والمعلمين للنظام الجديد كانت أفضل مما توقعنا".