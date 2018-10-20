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رياضة

الشلنك يحقق أول فوز للعياط.. وعلامة استفهام حول اللاعبين بالقسم الثالث

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
عبدالله هشام
اختتمت اليوم منافسات الأسبوع الحادي عشرة ضمن مواجهات المجموعة الخامسة والتي أقيمت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، حيث حقق فريق العياط اول فوز له في الدوري علي فريق كرداسة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتولي هلال الشلنك مهمة تدريب فريق العياط منذ أسبوع خلفا لحسام عبدالرحيم نجم الزمالك السابق ويحقق في أول ظهور له الفوز بعد أن كان الفريق يخسر بنتائج كبيرة قد تكون صادمة للبعض اكبرهم نتيجة 10-1 امام فريق الشرقية للدخان .

ويحتسب الإنجاز للشلنك بعد انتشال الفريق من مستنقع الهزائم إلا أنه يبدو أن اللاعبين يمتلكون مهمة تغيير المدير الفنى وليس العكس مثل باقي الأندية . 

وجاءت باقي النتائج كالتالي :- 

جولدي 2/3 المعادي 

ابو النمرس 1/2 الدخان

الطائرات 1/2 الصيد

حلوان عام 0/2 البنك الاهلي 

كرداسة 4/2 العياط

جينيس 1/1 اكتوبر


ويكون ترتيب المجموعة كالتالى :- 

جولدي 26
جينيس 21
البنك الاهلي 21
المعادي 18 
الدخان 17
حلوان عام 16
اكتوبر 15
ابو النمرس 13 
الصيد 10
الصف 9
كرداسه 7
الطائرات 5
العياط 3
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