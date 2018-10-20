وزير التعليم يكشف موعد أول امتحان رقمي لطلاب المدارس





وتابع: "وسيلة وليس هدفا يساعد الطلاب على الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات وتنمية مهاراتهم".



وأضاف "شوقى"، خلال تصريحات فضائية، أن نظام التعليم الجديد يساعد فى بناء المستقبل عن طريق تطوير مهارات الأجيال الصاعدة إلى جانب تنمية مهارات الأجيال الموجودة الآن فى المراحل الإعدادية والثانوية.



وطمئن وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة وطالبهم بعدم القلق من المنظومة الجديدة، وتابع" :قمنا بكل عمل يمكن أن يريح الطلاب فى الاستراتيجية الجديدة".



وأكد "شوقى" أن الوزارة تقوم ببناء أسئلة رقمية، وتابع: "أول امتحان بشكل رقمى سيكون فى يناير 2019، وبنك المعرفة أصبح أكبر مكتبة معرفية فى العالم، وتم توصيل شبكات الألياف الضوئية لأكثر من 2500 مدرسة حكومية".

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن التابلت انتقال من ثقافة الدرجات إلى ثقافة المهارات، وجزء من منظومة كبيرة تهدف إلى تطوير التعليم المصرى.