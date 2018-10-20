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مرأة

أعراض لا تغفليها مؤشر لإصابتك بكسل الكبد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:32 م
صدى البلد
لمياء الياسين
يعد كسل الكبد حالة مرضيه يعانى منها الكثيرون ويجهلون أعراضها على الرغم من خطورتها فى الشعور بالإرهاق

ووفقا لموقع بولد سكاى أسباب عديدة وراء كسل الكبد يرجع فى المقام الأول إلى تراكم الدهون حول الكبد بكميات كبيرة نتيجة إتباع نظام غذائى ملىء بالسعرات الحرارية مع عدم القيام بنشاط بدنى يساعد على حرق تلك الدهون.

وتعد أبرز مضاعفات الإصابة بكسل الكبد هى قله كفاءة الكبد و عدم قدرة الجسم على التخلص من السموم وإنتاج البروتينات..
وتعد أبرز الأعراض التى يجب الإنتباه إليها وتعد مؤشر لكسل الكبد هى الشعور بالتعب العام والضعف والإرهاق ..
وارتفاع أنزيمات الكبد وإصابة خلايا الكبد بالتلف

لتفادى الإصابة بكسل الكبد يجب عدم الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والحرص على ممارسة الرياضة بإنتظام لحرق السعرات وتعزيز الدورة الدموية ..
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