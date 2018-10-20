وكيل الأسنان : لايوجد إلا الختم القديم داخل نقابة أطباء الأسنان

قال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، انه يوجد ختم واحد في نقابه اطباء الاسنان وهو الختم القديم للنقابة ، مضيفا انه يتم التعامل من خلال ذلك الختم دون غيره ولا وجود نهائيا لختم جديد.



واكد وكيل النقابة في تصريحات لـ"صدي البلد" ان نقيب اطباء الاسنان نشر اعلان علي مسؤليته بوجود ختم جديد للنقابه،مضيفا ان ذلك يحمله المساءلة القانونية لانه يخالف لائحة النقابة والقانون.



واوضح بيومي، ان الختم الجديد لم ينظر فيه من جهة هيئة المجلس وبالتالي كأنه لم يكن، مضيفا ان مجلس النقابة لم ير ذلك الختم بأعينهم .



واضاف وكيل النقابة ان مافعله النقيب غير قانوني تماما ولا توجد له صلاحيات لذلك بالاضافة انه لم يعرض الأمر علي هيئة المجلس.



واشار بيومي، ان لاعتماد ختم جديد للنقابة لابد من قرار مجلس النقابة، مضيفا انه لا يوجد سبب لاصدار جديد لان الختم القديم لاتوجد به مشكلة او سرق او قفد.



واوضح وكيل النقابة، ان مجلس النقابة سينعقد في اول اربعاء من شهر نوفمبر القادم لمناقشة هذه المشكلة وتوقيع العقوبات علي المخالفين.