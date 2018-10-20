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منوعات

شاهد.. رد فعل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة عند رؤية الأمير هاري

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
أحمد شريف
ظهر الأمير هاري في أحد الفيديوهات المؤثرة له، حين كان يصافح طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال زيارته لأستراليا ، حيث هرع الطفل لاحتضانه وتقبيله في مشهد إنساني لا يوصف.

وأوضح الفيديو، الامير هاري وزوجته ميجان وهما يصافحان صفا من الأطفال والتلاميذ الصغار بمدينة دوبو اثناء استقبالهم، وعندما وصل الأمير الشاب إلى طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعمر الخمس سنوات قام الطفل باحتضانه والعبث بلحيته تعبيرًا عن حبه له ليتأثر هاري بالموقف ويجلس على ركبتيه ويتعامل مع الطفل بكل حب وترحاب.

واذهل الموقف الحاضرين لاقبال الطفل على الأمير البريطاني بكل حب وشغف بالرغم من إعاقته التي لا تسمح له تمييز أهمية الامير.

وقامت ميجان باحتضان الطفل بعد أن منحها باقة من الزهور، ليعود بعدها إلى احتضان هاري مرة اخرى في مشهد إنساني للغاية


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