احذر.. تطبيق خبيث يتجسس عليك عن طريق الواتس أب



فيما حاولت كل من جوجل وأبل حذف هذا التطبيق من متاجرهما اكثر من مرة، ولكن القائمين عليه يقومون بتحميله مرة أخرى.



طرحت إحدى الشركات تطبيق غايته الأساسية هو التجسس على المستخدمين وخاصًة مستخدمي تطبيق المراسلات الشهير"الواتساب".فقد يعمل تطبيق "Chatwatch"، للوصول مباشرًة إلى بيانات مستخدمي الواتساب والتجسس على أسرارهم وسلوكهم، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز".فهو يعتمد على حالة المستخدم إذا كان متصلا أم غير متصل، ليخبر المستخدمين الآخرين بالأوقات التي يستخدم فيها أصدقاؤهم المراقبون "الواتساب" حتى أوقات نومهم .كما إنه يتوصل من خلال بيانات خاصة بشخصين موجودين لديك بقائمة الاتصال في واتساب، ويخبرك ما إذا كان بينهم رسائل ومحادثات خاصة ويتواصلون سويًا.وفي حالة إذا قمت بإلغاء حالة "متصل / غير متصل" في واتساب، يستطيع Chatwatch ما إذا كان متصلا ام لا، وذلك عن طريق إنشاء مراسلة خفية مع مشترك ما يمكن من خلالها برمجيا معرفة حالته الحقيقية.