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حببى أطفالك فى تناول البيض بهذه الطريقة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
لمياء الياسين
البيض من الأطعمة التى يكرها الكثير من الأطفال لكنه فى المقابل يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية أبرزها منح طفلك الشبع لفترة طويلة ويمده بالعديد من العناصر الغذائية إليك طريقة مبتكرة لتقديم ساندوتشات البيض لأطفالك إليك البيض بالبصل ومكعبات الطماطم للشيف إلهام فتحى..

كل ما تحتاجين لإعداد البيض ..

1 بصل مفروم
ملح و فلفل
1 فص ثوم
كمون
1 فلفل حار أحمر
4 حبات طماطم مقطعة مكعبات
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون
فليفلة حمراء
6 بيضات

طريقة التحضير
ضعى قطرات من الزيت فى وعاء على النار و أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى تذبل ثم أضيفى الفلفل الحار والطماطم مع التقليب حتى تتداخل المكونات وأضيفى التوابل

أتركي المكونات على نار هادئة حتى تنضج وتحصلي على خليط متجانس وأضيفي البيض فوق الخليط و غطي المقلاة واتركي المكونات لحوالى 15 دقيقة حتى تنضج.
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