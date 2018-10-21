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مرأة

خضراوات تساعد في القضاء على آلام المعدة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:43 ص
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر التخلص من مشكلة آلام المعدة أمر أساسي بالنسبة لمرضي القولون العصبي، فيوجد عديد من الأطعمة التي تسبب لهم آلام شديدة في المعدة.

كما جاء في موقع "بولد سكاى" الهنود، فهناك قائمة من الأطعمة التي تساعد في تخفيف آلام المعدة كونها تساعد في تسهيل عملية الهضم إلى جانب تعزيز عملية الأيض، والتي يأتي على رأسها تناول الخضروات ذات الأوراق الداكنة.

فبحسب ما ذكر في الموقع، فأن تناول البروكلي يساعد في القضاء على مشكلة التهابات المعدة لما يحتويه من عنصر الحديد في الجسم وكذلك البوتاسيوم، كما يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، ويساعد تناول الفاصوليا الخضراء في التخلص من مشكلة آلام المعدة لما تحتوي من ألياف طبيعية، وكذلك تناول الخيار والذي يعتبر ملطف ومهدأ للمعدة.
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