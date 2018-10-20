ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الجامعة العربية ترحب بالتحقيقات السعودية في قضية خاشقجي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:51 م
الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط
القسم الدبلوماسي
رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، السبت، بالأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك البيان الصادر عن النائب العام السعودي، فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأشادت الجامعة العربية بالتحقيقات التي أجرتها السعودية حتى الآن، "التي تشير إلي حرص خادم الحرمين الشريفين على استجلاء حقيقة الأحداث في القضية التي شغلت الرأي العام، وعلي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة."

وأعربت الأمانة العامة في بيان، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الصحافي السعودي، مشددة على ما جاء في بيانها الصادر عنها في 14 من الشهر الجاري بشأن رفض تسييس هذه القضية، أو استغلالها من قبل أي طرف، بما في ذلك بغرض التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو إجراءات أحاديةً في أي صورة من الصور ضد، والتي تظل ركنًا رئيسيًا من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. بحسب البيان.

وبعد أن أكدت التحقيقات السعودية وفاة خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، أوقفت النيابة العامة السعودية 18 شخصا من الجنسية السعودية على ذمة القضية.

وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى إنهاء خدمات عدد من الضباط بالاستخبارات العامة.

كما أمر بإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة.

ووجّه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.
loading...

ترشيحاتنا

إصابة 4 أشخاص بحروق خطيرة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بقنا

أمريكا تنسحب من معاهدة السلاح النووي مع روسيا

سيول تضرب المدينة المنورة والسلطات السعودية تحذر المواطنين.. صور

مايا دياب تظهر بالأبيض في إطلالة جديدة مميزة

محمد صلاح: سعيد بالوصول الى هدفي الـ50 بالدوري الإنجليزي

وزير النقل يعلن زيادة أسعار مترو الخط الثالث فقط

رقم مميز لـ محمد صلاح بعد هدفه أمام هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي

نظام تخسيس سريع لإنقاص الوزن

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو

انهيار سقف عقار بالتجمع الاول فوق رءوس المواطنين

شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي

مين فيهم خطافة الرجالة.. لماذا احتفل الجمهور بـ دينا الشربيني وهاجم سمية الخشاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

فيديو

موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب
الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو
وليد صلاح الدين: لن نسمح بعودة رزاق سيسيه للزمالك في يناير.. فيديو
موسى: أكبر منظمة اجتماعية إيطالية تمنح أبو العينين جائزة العطاء..فيديو
أحمد قذاف الدم: الدول الغربية اعترفت بدورها في تدمير ليبيا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟