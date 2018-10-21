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رياضة

إصابة صادمة لـ ميسى وبرشلونة يكشف مدة غيابه عن الملاعب

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:47 ص
ميسي بعد الإصابة
ميسي بعد الإصابة
حسن العمدة
أعلن نادي برشلونة، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي، قائد الفريق، خلال مواجهة إشبيلية، اليوم السبت.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن ميسي خضع للفحوصات الطبية، وتبين تعرضه لكسر في ذراعه اليمنى.

وأضاف: "الوقت التقريبي لغياب ميسي عن الملاعب هو 3 أسابيع".

وبهذا يتأكد غياب ميسي عن مواجهة إنتر ميلان، يوم الأربعاء القادم بدوري الأبطال، والكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم الأحد المقبل.

كان ميسي قد غادر ملعب (الكامب نو) في الدقيقة 26 متأثرا بإصابته، وذلك بعد أن سقط بطريقة مروعة على ذراعه اليمنى خلال كرة مشتركة مع أحد لاعبي إشبيلية.

ولم تفلح محاولات الطاقم الطبي في علاج ميسي ليخرج من الملعب، ويضع ضمادة على ذراعه، لينزل بدلا منه الفرنسي عثمان ديمبلي.

جدير بالذكر أن ميسي، سجل الهدف الثاني في انتصار البلوجرانا (4-2) على إشبيلية، ليساهم في استعادة البارسا لذاكرة الانتصارات والصدارة، بعد 4 جولات متتالية شهدت 3 تعادلات وخسارة.
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