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برلمان

3 لجان نوعية بالبرلمان تناقش خطة عملها.. اليوم

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:12 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوي
تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عملها، اليوم، حيث تعقد ثلاث لجان نوعية اجتماعاتها وهى لجنة الصناعة برئاسة النائب فرج عامر، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة أحمد بدوى، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى.

وبحسب جدول اللجان فإن لجنة الصناعة برئاسة فرج عامر ستناقش خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، كما ستضع لجنة الإدارة المحلية خطة عملها، فضلا عن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى والذى يعد أول اجتماع لها بعد اجراء انتخابات اللجان النوعية التى تم تشكيلها مع بداية جلسات البرلمان فى 2 أكتوبر.
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