مدرب برشلونة: تفاءلوا بشأن إصابة ميسي

قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، تعليقا على الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي، لاعب وقائد الفريق، خلال مواجهة إشبيلية (4-2)، في الجولة التاسعة من الليجا، اليوم السبت، "سننتظر ونرى ما ستظهره الفحوصات، ليست لدينا أي أخبار جديدة".
وأضاف فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "علينا أن نكون متفائلين بشأن حالة ميسي".
وجاءت تصريحات فالفيردي، قبل أن يعلن برشلونة رسميًا، غياب ميسي عن الملاعب لنحو 3 أسابيع، عقب إصابته أمام إشبيلية بكسر في الذراع الأيمن.
ويعني ذلك خروج النجم الأرجنتيني، من حسابات الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقرر يوم 28 من الشهر الجاري.
وأضاف فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "علينا أن نكون متفائلين بشأن حالة ميسي".
وجاءت تصريحات فالفيردي، قبل أن يعلن برشلونة رسميًا، غياب ميسي عن الملاعب لنحو 3 أسابيع، عقب إصابته أمام إشبيلية بكسر في الذراع الأيمن.
ويعني ذلك خروج النجم الأرجنتيني، من حسابات الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقرر يوم 28 من الشهر الجاري.