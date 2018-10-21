مدرب برشلونة: تفاءلوا بشأن إصابة ميسي

قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، تعليقا على الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي، لاعب وقائد الفريق، خلال مواجهة إشبيلية (4-2)، في الجولة التاسعة من الليجا، اليوم السبت، "سننتظر ونرى ما ستظهره الفحوصات، ليست لدينا أي أخبار جديدة".



وأضاف فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "علينا أن نكون متفائلين بشأن حالة ميسي".



وجاءت تصريحات فالفيردي، قبل أن يعلن برشلونة رسميًا، غياب ميسي عن الملاعب لنحو 3 أسابيع، عقب إصابته أمام إشبيلية بكسر في الذراع الأيمن.



ويعني ذلك خروج النجم الأرجنتيني، من حسابات الكلاسيكو أمام ريال مدريد، المقرر يوم 28 من الشهر الجاري.