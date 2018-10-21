ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حارس برشلونة بطلا لاستفتاء ساخر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:46 ص
شتيجن
شتيجن
حسن العمدة
خطف مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، الأضواء من الجميع بتألقه في مباراة إشبيلية، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإسباني.

وطرح الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر استفتاء بعنوان من أفضل لاعب في المباراة: "تير شتيجن أم تير شتيجن؟".

وتألق الحارس الألماني في لقاء إشبيلية، ليقود الفريق الكتالوني للفوز بنتيجة 4-2.

ورغم اهتزاز شباكه بهدفين بالشوط الثاني، إلا أن حارس البارسا أنقذ مرماه من 4 فرص محققة، كادت أن تقلب نتيجة وسيناريو اللقاء رأسا على عقب.
loading...

ترشيحاتنا

وزير التموين يوضح حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم

فيديو جراف.. تفاصيل تحقيقات اختفاء خاشقجي والأوامر الملكية السعودية

هنا شيحة برفقة أخواتها في حفل عقد قرانها على أحمد فلوكس

ضبط عامل تعدى على آخر وتصويره داخل عقار تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية

من ملك الغابة.. أنثى الأسد تخنق زوجها حتى الموت داخل حديقة الحيوان

احذر.. تطبيق خبيث يتجسس عليك عن طريق الواتس أب

شاهد.. آخر صورة لـ محمد رشاد قبل إلغاء حفل زفافه بساعات

محمد صلاح: سعيد بالوصول الى هدفي الـ50 بالدوري الإنجليزي

سيول تضرب المدينة المنورة والسلطات السعودية تحذر المواطنين.. صور

تامر حسني يعلن التعافي من الوعكة الصحية ويشكر الأطباء

أسرع وصفة لمحاربة حشرات الرأس عند الأطفال

نبيلة مكرم للمصريين العاملين بالخارج: متخافوش من قاعدة البيانات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

فيديو

طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم
وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب
الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟