حارس برشلونة بطلا لاستفتاء ساخر

خطف مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، الأضواء من الجميع بتألقه في مباراة إشبيلية، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإسباني.



وطرح الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر استفتاء بعنوان من أفضل لاعب في المباراة: "تير شتيجن أم تير شتيجن؟".



وتألق الحارس الألماني في لقاء إشبيلية، ليقود الفريق الكتالوني للفوز بنتيجة 4-2.



ورغم اهتزاز شباكه بهدفين بالشوط الثاني، إلا أن حارس البارسا أنقذ مرماه من 4 فرص محققة، كادت أن تقلب نتيجة وسيناريو اللقاء رأسا على عقب.