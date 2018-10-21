ملكة جمال المغرب تنتهى من تصوير أولى كليباتها مع الأسود

انتهت المطربة ميس العايش ملكة جمال المغرب 2018 من تصوير كليب أغنية "حب ده إيه" المقرر طرحها خلال أيام على عدد من القنوات .



تتعاون ميس فى الاغنية مع الشاعر والمخرج عبدالمنعم ربيع الذى يتولى اكتشافها وإنتاج أول البوماتها ويحمل عدد من الأغانى من ضمنها "حب ده إيه" و"متحسبلهاش" و"هوا حبيبى" و"ابن اللعيبه" و"جت كده منك" و"خيرها فى غيرها"، ومن المقرر طرحه فى الأسواق قريبا .



من ناحية أخرى أكد مخرج الكليب عبدالمنعم ربيع أنه درب ميس قبل غناء الكليب حوالى 15 يوما مع الأسود والنمور فى السيرك القومى تحت إشراف لوبا الحلو مدربة الاسود ويراهن عليه بقوة لأنه يعتبر أول أعمالها فى مصر.