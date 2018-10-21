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رياضة

ميسي مهدد بالغياب عن لقاء ريال مدريد

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:05 ص
ميسي بعد الإصابة
ميسي بعد الإصابة
حسن العمدة
بات ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مهددا بالغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقرر إقامتها يوم 28 أكتوبر الجاري في قمة مباريات الليجا، بسبب الإصابة.

وأثار ميسي القلق داخل أرجاء ملعب كامب نو، خلال مواجهة إشبيلية، اليوم السبت، بعدما تعرض لإصابة قوية في المرفق الأيمن، بعد سقوطه بشكل خاطئ على ذراعه، ليخرج البرغوث الأرجنتيني ويشارك عثمان ديمبلي بدلًا منه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الشكوك تحوم حول وضعية ميسي، كما أن الانطباعات الأولية للأطباء لم تكن إيجابية.

وأضافت الصحيفة "من الممكن أن يغيب ميسي لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، وهو ما قد يؤدي لغيابه عن مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الكلاسيكو ضد ريال مدريد".

وتابعت "ميسي غادر الكامب نو، للذهاب إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية، للاطمئنان على حالته، والكشف عن تفاصيل الإصابة".
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