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رياضة

أرضية ملعب الأمير فيصل تثير غضب مدرب الهلال السعودي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:15 ص
خورخي جيسوس، المدير
خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي
حسن العمدة
انتقد خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد التي أقيمت عليها مباراة ديربي الرياض أمام الشباب، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي انتهت بفوز الزعيم 1-0.

وأوضح جيسوس أن أرضية الملعب لا تسمح لأي فريق بتطبيق خطته التكتيكية.

وعن إصابة عمورى قال "إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لي وإصابته بسبب أرضية الملعب، وهي خسارة كبيرة للفريق، والمؤشرات الأولية تشير إلى أن الإصابة في الركبة".

ووجه مدرب الهلال الشكر لجماهير الفريق قائلا "بالفعل هم داعم قوي لنا ويجعلوننا دائمًا الأقوى في أرض الملعب وهم السبب في جميع الانتصارات".

وأوضح أن صفات إدواردو مختلفة عن صفات كاريلو، فالأول صاحب قوة في عمق الملعب، بينما الثاني يجيد على الأطراف.

وأبدى جيسوس عدم رضاه عن مستوى الهلال أمام الشباب رغم تحقيق الفوز، قائلًا: "‏كان بإمكاننا الفوز بطريقة أفضل، افتقدنا عددًا كبيرًا من اللاعبين الدوليين خلال الأسبوعين الماضيين، كما أنهم حضروا قبل وقت قصير من اللقاء وهذا يؤثر على الفريق".
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