مدرب برشلونة: سواريز يمثل صداعا للمنافسين

أبدى إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، رضاه عن الانتصار (4-2) على إشبيلية، السبت، بالجولة التاسعة من الدوري الاسباني الليجا.



وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أرى سواريز دائما يقاتل، ويحاول الحصول على الفرص، وهو مثل الصداع للخصوم، واليوم شارك وسجل ونحن سُعداء به".



وأضاف: "تير شتيجن قام بتصديات جيدة، وأنقذنا من عدد من الأهداف، وعلينا أن نتحسن في هذه النقطة، وألا نستقبل الكثير من الأهداف".



وعن ديمبلي، أوضح: "اللاعبون أحيانًا يشاركون، وفي أحيان أخرى لا يحصلون على الفرصة، والبعض يشارك بشكل أقل، واليوم لم يبدأ أساسيًا ولكنه شارك، وحين لا تلعب عليك أن تزيد من تركيزك للفوز بمكان في التشكيلة في المرة المقبلة".



وتابع: "الأسبوع القادم مهم جدا، حيث سنلعب الأربعاء ضد إنتر ميلان، ثم يأتي الكلاسيكو، ولدينا آمال كبيرة خلال هذه الأيام، والأمر صعب".



وأتم: "أواجه المباريات مثل باقي اللاعبين، ونحن نضع تركيزنا على الفوز على إنتر، ثم محاولة الفوز بالكلاسيكو، وسنرى ما سيحدث".