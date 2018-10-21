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فن

مجلس الإعلاميين الدوليين يكرم نادية الجندى وأحمد ماهر وعبد العزيز..اليوم

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:44 ص
صدى البلد
سمر سعد
يقيم مجلس الإعلاميين الدوليين، مساء اليوم الأحد برئاسة د. فاتن شركس حفله السنوى الكبير بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر تحت عنوان "درع وسيف" تلك الملحمة التي قدم فيها أبناء مصر البواسل من قواتنا المسلحة أرواحهم ودماءهم فداء للوطن في سبيل استعادة الأرض واسترداد الحق.

ومن المقرر تكريم أبطال حرب أكتوبر بما قدموه من تضحيات وبطولات والذين روت دماؤهم الطاهرة أرضنا الغالية من أجل أن تعود في أحضان شعب مصر من جديد .

وسيكرم أيضا الفنانين الذين أثروا الدراما بالأعمال الوطنية التى جسدت تلك الحقبة ووقفت على أمجاد أبطالنا البواسل وتكريمهم عما بذلوه لخدمة الوطن وتاريخ تلك الفترة .ومن ابرز المكرمين نادية الجندى وعبد الرحمن ابو زهرة ومديحة حمدى ورشوان توفيق وأحمد عبد العزيز

ويحيي الحفل الفنان ابراهيم عبدالقادر والفنانة اسرار الجمال.

يذكر أن الحفل من اشراف وتنفيذ المخرج انى اسماعيل رئيس لجنة الدراما والفنون بالمجلس. وسيقام الحفل فى أحد فنادق الهرم الكبرى .
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