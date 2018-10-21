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رياضة

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:09 ص
صدى البلد
ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاحتفال بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم السبت بمركز شباب التجمع الأول.

وقبل انطلاق الحفل، تفقد الدكتور أشرف صبحي منشآت مركز شباب التجمع الأول برفقة مجلس إدارة المركز، وأشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، واختتم جولته بالمركز بافتتاح ملعب كرة القدم الخماسي المطور.

وشاهد صبحي فقرات الحفل المقام بالمركز والذى تضمن مجموعة من الفقرات المتنوعة شارك بها كورال أطفال مركز شباب مدينة نصر، وأوركسترا شباب القاهرة ، ومركز فنون القاهرة، الذين قدموا مجموعة من الأغانى الوطنية احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الرياضية والكشفية.

وفى كلمته، تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التى هزم خلالها الجيش المصري العدو واسترد العزة والكرامة والأرض ، لافتا إلى استكمال الحرب فى الآونة الراهنة على الإرهاب الأسود من خلال العملية الشاملة بسيناء للقضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أهمية عملية البناء والتنمية التى تشهدها البلاد من خلال المشروعات القومية الكبرى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما توجه الوزير بالشكر إلى مجلس إدارة مركز شباب التجمع الأول على الإنشاءات المتميزة المتواجدة بالمركز وكثافة الأنشطة التى يتم تنفيذها لأعضاء المركز، مطالبا مجلس الإدارة بالاستمرار فى تطوير المركز ليصبح منارة متميزة بمنطقة التجمع وليكون نموذجا من مركز شباب الجزيرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي توجه الوزارة نحو جعل مراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية مراكز خدمة مجتمعية من خلال ما تقدمه من أنشطة ثقافية واجتماعية وفنية ورياضية وخدمات طبية لأبناء المجتمع من النشء والشباب والمواطنين.
وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول
وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول
وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول
وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول
وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول
وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول
وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول
وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول
وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول
وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول
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