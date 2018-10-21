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فن

شاهد.. آخر صورة لـ محمد رشاد قبل إلغاء حفل زفافه بساعات

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:16 ص
صدى البلد
سمر سعد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى آخر صورة للمطرب محمد رشاد، وآخر لوك ظهر به قبل موعد زفافه، قبل إلغاء حفل زفافه على الإعلامية مى حلمى أمس.

فضول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى أيضا دفعهم للتساؤل عن سبب إلغاء الحفل، حيث تصدر محمد رشاد، قائمة الأكثر بحثًا (تريند) على موقع تويتر، بعد دقائق من إلغاء الحفل.

وأكد محمد مجدى مدير أعمال المطرب محمد رشاد أن سبب إلغاء حفل الزفاف حالة وفاة حدثت فجأة فى عائلة المطرب، بينما ترددت أقاويل أن سبب الخلاف جاء بين أهل العروس والعريس بسبب عدم الاتفاق على المؤخر والقايمة.
شاهد.. آخر صورة لـ محمد رشاد قبل إلغاء حفل زفافه بساعات
شاهد.. آخر صورة لـ محمد رشاد قبل إلغاء حفل زفافه بساعات
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