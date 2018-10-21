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رياضة

خالد لطيف: دخول الأهلي والزمالك كرة الصالات يزيد الاهتمام باللعبة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن دخول الأهلي والزمالك في دوري كرة الصالات، سيزيد من شعبية وجماهيرية اللعبة.

وقال لطيف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه في حالة دخول الأهلي والزمالك وإذاعة دوري الصالات سيكون هناك منتجًا رائعًا في كرة القدم.

وتابع أن كرة الصالات تشهد حضور جماهير والوضع يختلف عن ملاعب مباريات كرة القدم.
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