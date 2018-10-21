هنا شيحة برفقة أخواتها في حفل عقد قرانها على أحمد فلوكس

نشرت هنا شيحة صورة جمعتها مع أحمد فلوكس وظهر برفقتها حلا شيحة وشقيقتها رشا ومايا.



من المعروف أن هنا شيحة وأحمد فلوكس فاجآ جمهورهم منذ قليل بخبر خطبتهم ونشرا الصور الأولى عبر حسابهما على انستجرام .



وانتشرت مؤخرًا داخل كواليس الوسط الفني، بعض الأخبار التي تؤكد وجود علاقة عاطفية بين أحمد فلوكس وهنا شيحة وهو ما نفاه فلوكس.



وذهب البعض إلى أن العلاقة نشأت بين النجمين داخل كواليس مسلسل "نصيبي وقسمتك"؛ حيث كان فلوكس وهنا بطلي إحدى القصص في العمل، الذي تقوم أحداثه على قصص متصلة منفصلة حول العلاقة بين الرجل والمرأة، وحققت قصة فلوكس وهنا نجاحًا كبيرًا فور عرضه ببعض القنوات العربية.