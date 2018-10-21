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منوعات

أخطر قرار.. الحكومة الكندية تسمح ببيع المخدرات في المحلات

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
طوابير في كندا من
طوابير في كندا من اجل الحصول على المخدرات
محمد علي
لم تعد المخدرات في كندا ممنوعة بعد اليوم، هذا ماعبرت عنه صحيفة جلوبال آند ميل الكندية التي اعتبرت أن تشريع تدوالها في الأسواق ربما يخفف من حدة الإقبال على الأسواق غير الشرعية.

وبعد أن دخل قرار تداول مخدر الماريجوانا حيز النفاذ مؤخرًا، فوجئ الكثيرون في كندا في تكون طوابير بشرية على المحال التجارية التي صارت تبيع المنتج.

ومع إقرار استخدام الماريجوانا، تكون كندا أول دولة غربية تسمح بهذا الأمر.

والغريب في الأمر أن تشريع الماريجوانا جاء بسعي من رأس السلطة التنفيذية في كندا، رئيس الوزراء جاستين ترودو.

ومع ازدحام الناس على المحال التجارية الذين انتظر بعضهم في الطوابير لـ7 ساعات، اعترض البعض على أسعاره التي وصلت إلى 19 دولارًا كنديًا للجرام، مقارنة بـ7 دولار في السوق غير الشرعية.
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