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مرأة

استخدامات جمالية مدهشة للأرز.. تعرفي عليها

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:23 ص
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر الأرز واحد من أكثر المنتجات الموجودة في المنزل، ولا تعلم الكثير من الفتيات كيفية استغلاله للحصول على أعلى مستوى من الجمال، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من أبرز استخدام الأرز الجمالية.

قالت خبيرة التجميل والماكياج، رضوى طه، إن الأرز يستخدم من خلال خلطه بقليل من ماء الورد ليساعد في التخلص من مشكلة خشونة الأيدي إلى جانب المساهمة في إطالة الأظافر وكذلك القضاء على مشكلة تقاضم الأظافر.

وأضافت خبيرة التجميل والماكياج، لـ صدى البلد، إن استخدام خليط الأرز المطحون مع الحليب يساعد في ترطيب البشرة وشد الجلد وبالتالى القضاء على ترهلات الجلد والشيخوخة المبكرة.
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