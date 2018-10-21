شاهد.. هنا شيحة بإطلالتين مختلفتين خلال كتب كتابها على أحمد فلوكس

ظهرت هنا شيحة بفستان باللونين الأبيض فى الأصفر القصير، والذي جعلها تبدو بصورة جذابة ومميزة للغاية، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفاها، وذلك خلال حفل كتب كتابها على الفنان أحمد فلوكس.



وظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة آخرى خلال عقد قرانه، حيث ارتدت سروال واسع باللون الأسود وبلوزة باللون الأوف وايت بلمسات بسيطة من المكياج، جعلها تبدو متألقة وجذابة للغاية.



من المعروف أن هنا شيحة وأحمد فلوكس فاجآ جمهورهما بخبر خطبتهما ونشرا الصور الأولى عبر حسابهما على انستجرام، وكتبت هنا على الصور: "حبيبي ربنا يخليك ليا، بحبك لآخر العمر".

