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أخبار البلد

زفة بلدي في المطار تستقبل بعثة مصر بأوليمبياد الشباب.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:42 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي و عبدالله هشام
شهد مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد توافد أهالي أعضاء البعثة المصرية التى شاركت في أولمبياد الشباب بالأرجنتين بصحبة المزمار البلدي حاملين بنرات عليها صور اللاعبين.

ونجحت البعثة المصرية فى تحقيق إنجاز تاريخى غير مسبوق وتقدمت مصر للمركز الـ 19 في جدول ميداليات دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين .

‏‎واحتلت مصر المركز الـ19 بــ ٣ ذهبيات، و فضيتين و ٦ برونزيات بإجمالي ١١ ميدالية واحتلت مصر المركز الأول عربيا و افريقيا في انجاز كبير للرياضة المصرية.
‏‎
وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري للخماسي الحديث، على استقبال البعثة.
زفة بلدي في المطار تستقبل بعثة مصر بأوليمبياد الشباب.. صور
زفة بلدي في المطار تستقبل بعثة مصر بأوليمبياد الشباب.. صور
زفة بلدي في المطار تستقبل بعثة مصر بأوليمبياد الشباب.. صور
زفة بلدي في المطار تستقبل بعثة مصر بأوليمبياد الشباب.. صور
زفة بلدي في المطار تستقبل بعثة مصر بأوليمبياد الشباب.. صور
زفة بلدي في المطار تستقبل بعثة مصر بأوليمبياد الشباب.. صور
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