أغرب فندق في العالم| الإقامة وسط الجبال وتحت السماء.. صور

خارجًا عن مألوف كل الحياة والإقامة الفندقية الرائعة، يقدم فندق في سويسرا إقامة غير عادية لروداه، وهي بمثابة تجربة جديدة لهم.



قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، إن فندق "نال سترن" السويسري، يوفر أمكان مخصصة أشبه بالغرف لكن في الهواء الطلق، لتجربة معيشية مختلفة يتمتع فيها النزيل بجمال الطبيعة.



وافتتح الفندق عمله لاستقبال الزوار 2016، ولكن بغرف محددوة للغاية، ليتوسع اليوم ويتيح عددًا من الغرف لإستقبال مجموعة من الزوار أو فوج مرة واحدة.



ويتواجد المكان فوق سطح البحر، على ارتفاع أكثر من 6 آلاف قدم، وتتعدى الليلة الواحدة الـ200 دولار.