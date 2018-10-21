سباق الأعلى مشاهدة يشتعل على يوتيوب.. عمرو دياب يحلق منفردا.. أحمد مكي يطارد الهضبة بـ أغلى من الياقوت.. ونانسي عجرم تتخطى أنغام

عمرو دياب يجتاز الـ28 مليون بـ بحبك أنا

محمد عساف يلاحق أنغام بـ مكانك خالي



عمرو دياب



أحمد مكي

تخطت مشاهدات كليب "أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكي حاجز المليون الـ12، محققًا 12 مليون و800 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد مرور شهر على طرحه.

نانسي عجرم



محمد عساف



مصطفى حجاج

وحصدت أغنية مصطفى حجاج الجديدة "خطوة "، مشاهدات وصلت إلى 3 مليون و650 ألف بعد مرور شهر على طرحها عبر موقع يوتيوب.

أوكا وأورتيجا



يستمر النجوم في السباق الفني بطرح المزيد من الأعمال الغنائية، للتنافس على حصد أكبر عدد من المشاهدات، للحفاظ على جماهيريتهم.. ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أحدث الأغاني التي تم طرحها مؤخرًا، وترتيبها وفقًا لما حققته من نسب مشاهدة واستماع.يواصل الهضبة عمرو دياب حصد ملايين المشاهدات بأغنيته الجديدة "بحبك أنا"، التي تُعد أول عمل فني له مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد عودته لها، إذ تجاوزت الأغنية حاجز الـ 28 مليون، محققة 28 مليون و600 ألف مشاهدة على يوتيوب."بحبك أنا" ألحان عمرو مصطفى، وهو التعاون الرابع الناجح معه بعد "برج الحوت" و"يا ساحر" و"ملاك الحسن".فيما تجاوزت أغنية "يتعلموا" لـ عمرو دياب، حاجز الـ15 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد مرور أسبوعين من طرحها. أغنية "يتعلموا" كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، ومكساچ وديچتال ماستر أسامة الهندي، وإنتاج ناي فور ميديا.الكليب من إخراج أحمد مكي بالتعاون مع مدير التصوير أحمد يوسف، وقام بهندسة المناظر حمدى عبد الرحمن، ومدير الإنتاج حازم سليمان، وتم تصوير الأغنية في الفيوم لاستغلال المناظر الطبيعية الخلابة الموجودة وصحراء الفيوم وبحيرة قارون.تخطى كليب نانسي عجرم الجديد "بدنا نولع الجو"، حاجز الـ8 ملايين مشاهدة، منذ طرحه الشهر الماضي، عبر "يوتيوب"، فوصلت مشاهدات الكليب حتى الآن إلى 8 ملايين و950 ألفا.كانت نانسي عجرم طرحت الأغنية قبل أيام عبر تطبيق "أنغامي"، وأثارت بها حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد الدخول في نزاع على حقوق الملكية مع إحدى المطربات اللبنانيات.اقتربت أغنية أنغام الجديدة "بخاف أفرح" من المليون الثامنة مشاهدة على "يوتيوب"، إذ وصل عدد الاستماع لها إلى 8 ملايين و700 ألف، بعد أسبوعين من طرحها، وهو رقم كبير مقارنة بباقي الأغاني التي طرحت خلال الفترة الحالية.الأغنية كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وتوزيع خالد عز، ميكس وماسترنج طارق مدكور، وتريات هاني فرحات، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.يواصل الفنان الفلسطيني محمد عساف حصد نجاحات أغنيته الجديدة "مكانك خالي" بعد 3 أيام من طرحها، إذ وصل عدد الاستماع لها إلى 7 مليون و550 ألف عبر "يوتيوب" حتى الآن.أغنية "مكانك خالي"، طرحها محمد عساف باللهجة الخليجية، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبو، وإنتاج شركة "بلاتنيوم ريكوردز".أغنية "خطوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع الموزع المغربى جلال الحمداوى، وهندسة صوتية لمهندس الصوت هانى محروس والفيديو كليب من إخراج نبيل مكاوى.تخطى كليب Sorry لمطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا، حاجز الـ 3 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، محققا 3 مليون و100 ألف مشاهدة بعد أسبوع من طرحه.الكليب غلبت عليه أجواء من التشويق والغموض، والسيارات والإكسسوارات، واطلالة غير مألوفة لأوكا وأورتيجا من حيث الملابس والنظارات والشعر وأيضا طريقة الأداء.الكليب من كلمات حسن عطية وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا، وإخراج حازم كتانة.بلقيستخطت المطربة الخليجية بلقيس فتحي حاجز الـ2 مليون مشاهدة بعد ساعات من طرح كليبها الجديد "أهلا يا ماما"، الذي أهدته لمولودها الأول تركي، إذ حقق الكليب 2 مليون و540 ألف مشاهدة.وظهرت بلقيس مع ابنها الأول "تركي بن سلطان"، الذي استقبلته في شهر مايو الماضي، وذلك خلال مشاهد كليبها الجديد "أهلًا يا ماما"، ويعد هذا أول ظهور كامل لنجل بلقيس، لأنها لم تكشف عن صورة واضحة له حتى الآن، واكتفت بنشر صورة قبل أشهر تخفي بها جزءا كبيرا من وجهه.كارول سماحةحقق كليب مبروك لقلبي للفنانة اللبنانية كارول سماحة، مليون و875 ألف مشاهدة بعد مرور شهر على طرحه بقناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".وظهرت كارول في الكليب بلوك الشعر القصير، حيث يبدأ الكليب بمشهد لكارول داخل المستشفى تعاني من مشاكل نفسية وصحية بسبب حبيبها الذي يعذبها.