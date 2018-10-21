مدينة أبو سمبل تتزين للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس.. 50 عاما على إنقاذ المعبد من الغرق.. و6 وزراء وشخصيات عامة وسفراء يشهدون الحدث العالمي

= مدينة أبو سمبل السياحية تتزين لاستقبال الاحتفال بتعامد الشمس ومرور 50 عامًا على إنقاذ المعبد من الغرق

= جهود مكثفة من كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات الاحتفال بالتعامد

= تزويد المساحات الخضراء لإضفاء الشكل الجمالى المطلوب

= إجراء أعمال صيانة كاملة لكاميرات المراقبة بإجمالى 64 كاميرا

= نحو 6 وزراء ومحافظ أسوان وشخصيات عامة وسفراء يشهدون فعاليات مهرجان تعامد الشمس

= 6 فرق للفنون الشعبية تقدم عروضها الفنية ضمن فعاليات الاحتفال بالتعامد





أنهت مدينة أبو سمبل السياحية استعداداتها لتتزين فى أبهى صورها لاستقبال فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والذى يتزامن هذا العام مع مرور 50 عامًا على إنقاذ المعبد من الغرق من خلال منظمة اليونسكو فى عام 1968 .قال خالد شوقى مدير عام منطقة آثار أبو سمبل إنه تم الإنتهاء من تجهيزات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والذى سيستمر على مدار يومى غدًا الأحد والإثنين 21 و 22 أكتوبر الجارى حيث شملت التجهيزات تنفيذ أعمال النظافة الميكانيكية للتخلص من الأتربة ، وفضلات الطيور وإستخدام المواد المخصصة لترميم وتنظيف الأحجار الأثرية ، فضلًا عن الإنتهاء من أعمال صيانة دورات المياه الموجودة بالمنطقة وتزويدها بـ 21 دورة إضافية لحل مشكلة تكدس الزائرين عليها، ووصل عددها إلى 35 دورة مياه.وأشار بأنه تم تزويد المساحات الخضراء المنزرعة بـ"اللاند سكيب" ووصلت مساحتها إلى نحو 22 فدانًا متقطعة لإضفاء الواجهة الجمالية حول المعبد ، ومساعدة الزائرين للإستمتاع بأوقاتهم وسط المساحات الخضراء ، مع تشغيل جميع عربات الجولف بكامل طاقتها .وتابع أن ذلك توازى مع إجراء أعمال صيانة كاملة لكاميرات المراقبة الموجودة حول المنطقة بأكملها ، وتزويدها بـ 32 كاميرا إضافية ويصل عددها إلى 64 كاميرا وجميعهم يعملون بكفاءة عالية.وأوضح مدير آثار أبو سمبل أنه من ضمن الإستعدادات تزويد الحواجز الخشبية الموجودة داخل المعبد لمساعدة الزائرين على العبور من خلالها ، وعرض اللوحات الفوتوغرافية بمركز الزوار لأول مرة حيث أنها تشرح المعبد في موقعه القديم قبل نقله وأثناء عملية إنقاذه ويصل عددهم إلى 15 لوحة .وأضاف أنه سيتم تنظيم معرض للوحات الذاتية لمعبد أبو سمبل في موقعه القديم ، والتي تم تصميمها في القرن الـ19 على يد الرحالة والرسامين وزوار المكان حيث يبلغ عددهم 20 لوحة .وإستكمل بأن برنامج الإحتفال بتعامد الشمس سيبدأ غدًا الأحد، وسيضم عرضًا للصوت والضوء ، وحفل عشاء يقدم فقراته الموسيقية ثلاثة عازفين من دار الأوبرا المصرية، فى حضور 6 وزراء ومحافظ أسوان لفعاليات الإحتفالية ، وأيضًا بعض السفراء الأجانب ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية .وفى فجر يوم الإثنين سيتم فتح باب حجز التذاكر للزائرين لحضور الظاهرة الفريدة بالمعبد، وأثناء حدوثها سيتم تقديم عروض فنية داخل ساحة المعبد من خلال 6 فرق للفنون الشعبية .تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى تعد ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان ، وأن هذه الآثار كانت شاهدة على الحضارة العريقة التى خلدها المصري القديم فى هذه البقعة الخالدة من العالم .وظاهرة تعامد الشمس تتم مرتين خلال العام إحداهما فى 22 أكتوبر إحتفالًا ببدء موسم الحصاد ، والأخرى فى 22 فبراير إحتفالًا ببدء موسم الفيضان والزراعة حيث تحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور وبيتاح) وتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى التى ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الأقداس ، وخاصة أن تلك الظاهرة والمعجزة الفلكية ترجع لاعتقاد المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثاني و"رع" آله الشمس عند القدماء المصريين .