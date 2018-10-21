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محافظات

فرق الفنون الشعبية تقدم عروضها الفنية في مهرجان تعامد الشمس بأسوان.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:31 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
تشارك فرق الفنون الشعبية فى فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية خلال يومى 21 ، و 22 أكتوبر الجارى بتقديم عروضها الفنية والفلكورية بالمواقع والمناطق المختلفة بمحافظة أسوان .

وانطلقت الأربعاء الماضى الفعاليات بمختلف قصور وبيوت الثقافة على مستوى المحافظة حيث تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتوره إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان .

من جانبه قال محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان إن المهرجان يشارك فيه هذا العام 6 فرق للفنون الشعبية هى فرقة الحرية للفنون الشعبية بالإسكندرية، والتنورة التراثية، وأسيوط للفنون الشعبية، والأقصر للفنون الشعبية ، والوادى الجديد للفنون الشعبية ، بالإضافة إلى فرقة أسوان للفنون الشعبية .

وأضاف محمد إدريس أن العروض ستقام بقصر ثقافة أسوان ، وقصر ثقافة كوم أمبو ، وقصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة ، وقصر ثقافة السباعية ، ومكتبة دراو العامة ، وجمعية منشية النوبة بمدينة أسوان ، بالإضافة الى عروض خاصة بالحديقة النباتية ، ومتحف النوبة ، ورمز الصداقة ، ومتحف النيل تقام صباح يوم السبت القادم .

فيما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية مجموعة متنوعة من العروض الفنية بمزارات أسوان السياحية ، وقدمت خلاله الفرقة رقصة الفرح الأقصرى، وتشمل رقصة العصا الإستعراضية "النزاوى"، والزفة، بمتحف النيل بأسوان.
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