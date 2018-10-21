فرق الفنون الشعبية تقدم عروضها الفنية في مهرجان تعامد الشمس بأسوان.. صور

تشارك فرق الفنون الشعبية فى فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية خلال يومى 21 ، و 22 أكتوبر الجارى بتقديم عروضها الفنية والفلكورية بالمواقع والمناطق المختلفة بمحافظة أسوان .



وانطلقت الأربعاء الماضى الفعاليات بمختلف قصور وبيوت الثقافة على مستوى المحافظة حيث تقام الفعاليات تحت رعاية الدكتوره إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان .



من جانبه قال محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان إن المهرجان يشارك فيه هذا العام 6 فرق للفنون الشعبية هى فرقة الحرية للفنون الشعبية بالإسكندرية، والتنورة التراثية، وأسيوط للفنون الشعبية، والأقصر للفنون الشعبية ، والوادى الجديد للفنون الشعبية ، بالإضافة إلى فرقة أسوان للفنون الشعبية .



وأضاف محمد إدريس أن العروض ستقام بقصر ثقافة أسوان ، وقصر ثقافة كوم أمبو ، وقصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة ، وقصر ثقافة السباعية ، ومكتبة دراو العامة ، وجمعية منشية النوبة بمدينة أسوان ، بالإضافة الى عروض خاصة بالحديقة النباتية ، ومتحف النوبة ، ورمز الصداقة ، ومتحف النيل تقام صباح يوم السبت القادم .



فيما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية مجموعة متنوعة من العروض الفنية بمزارات أسوان السياحية ، وقدمت خلاله الفرقة رقصة الفرح الأقصرى، وتشمل رقصة العصا الإستعراضية "النزاوى"، والزفة، بمتحف النيل بأسوان.