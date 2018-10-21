البعثة المصرية بأولمبياد الشباب تصل مطار القاهرة.. صور

وصلت مطار القاهرة الدولى، البعثة المصرية التى شاركت فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018، بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، التي اختتمت فعالياتها يوم 18 أكتوبر.





وشهد محيط مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد توافد أهالي افراد البعثة المصرية التى شاركت في أولمبياد الشباب بالأرجنتين بصحبة المزمار البلدي حاملين بنرات عليها صور لاعبي البعثة.





وكان على رأس الحضور لاستقبال البعثة رأسهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث.



