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البعثة المصرية بأولمبياد الشباب تصل مطار القاهرة.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:42 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي و عبدالله هشام
وصلت مطار القاهرة الدولى، البعثة المصرية التى شاركت فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018، بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، التي اختتمت فعالياتها يوم 18 أكتوبر. 

وشهد محيط مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد توافد أهالي افراد البعثة المصرية التى شاركت في أولمبياد الشباب بالأرجنتين بصحبة المزمار البلدي حاملين بنرات عليها صور لاعبي البعثة. 

وكان على رأس الحضور لاستقبال البعثة رأسهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وحققت البعثة المصرية 12 ميدالية فى أولمبياد الأرجنتين، بواقع 3 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية و7 ميداليات برونزية، لتحتل مصر المركز الـ22 عالميًا والأول عربيًا وأفريقيا فى عدد الميداليات.
البعثة المصرية بأولمبياد الشباب تصل مطار القاهرة.. صور
البعثة المصرية بأولمبياد الشباب تصل مطار القاهرة.. صور
البعثة المصرية بأولمبياد الشباب تصل مطار القاهرة.. صور
البعثة المصرية بأولمبياد الشباب تصل مطار القاهرة.. صور
البعثة المصرية بأولمبياد الشباب تصل مطار القاهرة.. صور
البعثة المصرية بأولمبياد الشباب تصل مطار القاهرة.. صور
البعثة المصرية بأولمبياد الشباب تصل مطار القاهرة.. صور
البعثة المصرية بأولمبياد الشباب تصل مطار القاهرة.. صور
البعثة المصرية بأولمبياد الشباب تصل مطار القاهرة.. صور
البعثة المصرية بأولمبياد الشباب تصل مطار القاهرة.. صور
البعثة المصرية بأولمبياد الشباب تصل مطار القاهرة.. صور
البعثة المصرية بأولمبياد الشباب تصل مطار القاهرة.. صور
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