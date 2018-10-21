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أخبار العالم

ترامب: بن سلمان لم يكن يعلم بمقتل خاشقجي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:43 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على علم بمقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن ترامب خلال زيارته لمدينة إلكو بصحراء نيفادا، إنه لم يطلع على أي تسجيلات مصورة من القنصلية السعودية في إسطنبول، وأن واشنطن ستحصل على المزيد من المعلومات خلال اليومين المقبلين.

وأضاف أنه يستبعد إلغاء أي صفقات عسكرية مع المملكة، مشددا على أن تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية سيضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر بكثير مما سيضر بالسعودية.

وأشار إلى أن هذه المبيعات تمثّل أكثر من مليون فرصة عمل، وأنه ليس من المفيد بالنسبة للولايات المتحدة إلغاء طلبية مماثلة.
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