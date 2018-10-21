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رياضة

مدرب شباب كرة الصالات: اللجنة الأولمبية السبب في عدم خوض وديات

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:16 ص
صدى البلد
عمرو أبو بكر
أكد نادر رشاد، المدرب العام لمنتخب الشباب لكرة الصالات، أن الفريق كان يتوقع التتويج بميدالية في الأولمبياد، لأنهم يعملون تحت أي ظروف.

وقال نادر رشاد في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ربنا كرمنا بالتتويج بالميدالية، دون خوض أي مباراة ودية".

وعن سبب عدم خوض وديات قال نادر رشاد: "اتحاد الكرة وفر كل المعسكرات بشكل جيد، لكن المشكلة كانت في المباريات الودية، لم نقدر على خوضها بسبب اللجنة الأولمبية، كان هناك حديث حول رحيل فريق الهوكي بدلًا من كرة الصالات إلى الأولمبياد، لكن الأمر استقر على ذهاب الصالات بالنهاية".
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