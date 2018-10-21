ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اتحاد الكرة يدرس إشراك نجوم الكرة القدامى في دوري الصالات

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:50 ص
صدى البلد
عمرو أبو بكر
أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد يدرس إشراك نجوم الكرة القدامى في دوري الصالات خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد لطيف في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "غالبية نجوم كرة القدم يلعبون الكرة الخماسية، ومن الممكن أن يكون لهم دور في الفترة المقبلة بكرة الصالات، سواء في التدريب أو اللعب".

وتابع: "من الممكن عمل استثناء في اللائحة، لكي يشارك النجوم القدامى في كرة الصالات بعد اعتزالهم، تلك الخطوة ستثري كرة الصالات في المستقبل".
loading...

ترشيحاتنا

أردوغان يشتري 20 سيارة جديدة رغم انهيار الاقتصاد التركي ودعوات التقشف

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وهدرسفيلد رسميًا بعد عودته للتهديف

نوع من الفاكهة يحميك من أمراض القلب

النقل تدرس رفع سعر تذكرة المترو لتقليل فجوة فارق التكلفة

إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بساعتين.. محمد رشاد ومي حلمي حكاية فرح مش عايز يتم

3 طلاب وراء احتراق سيارات إسعاف بجراج مستشفى قصر العيني

رئيس حي الزيتون: تكسير أي عربة كارو تلقى القمامة في الشوارع

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

زفة بلدي في المطار تستقبل بعثة مصر بأوليمبياد الشباب.. صور

محمد رشاد يتصدر تويتر بعد إلغاء حفل زفافه بساعات

القبض على 3 مصريين في الكويت بتهمة التزوير

هنا شيحة برفقة أخواتها في حفل عقد قرانها على أحمد فلوكس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

فيديو

وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب
الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو
وليد صلاح الدين: لن نسمح بعودة رزاق سيسيه للزمالك في يناير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟