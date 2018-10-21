هشام حطب: إنجاز البعثة المصرية بالأرجنتين انطلاقه قوية للمواسم المقبلة

قال هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، ان ما تحقق من انجاز للبعثه المصريه بالارجنتين جاء بعد تخطيط جيد من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحادادات وهذه انطلاقه قوية خلال المواسم القادمة.



وأكد حطب، في تصريحات على هامش وصول البعثة في مطار القاهرة، استعدادات اللجنة للبطولات القادمة من خلال تنظيم معسكرات، مهديا الإنجاز التي حققته البعثة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.



ووصل مطار القاهرة الدولى، البعثة المصرية التى شاركت فى دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018، والتي أقيمت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، التي اختتمت فاعلياتها يوم 18 أكتوبر.



وشهد محيط مطار القاهرة الدولي، في الساعات الاولي من صباح اليوم الأحد توافد أهالي البعثة المصرية التى شاركت بأوليمبياد الشباب بالارجنتين بصحبة المزمار البلدي حاملين بنرات عليها صور لاعبي البعثة.



وكان على رأس الحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري للخماسي الحديث.



وحققت البعثة المصرية 12 ميدالية فى أولمبياد الأرجنتين، بواقع 3 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية و7 ميداليات برونزية، لتحتل مصر المركز الـ22 عالميًا والأول عربيًا وأفريقيا فى عدد الميداليات.

