احذر.. هذه الأعراض تؤكد إصابتك بحصوات المرارة

قال الدكتور أسامة الشاذلي استشاري جراحة الأورام والمناظير إن هناك عدة أعراض تدل على وجود حصوات بالمرارة يجب الانتباه لها جيدًا والتوجه للطبيب المختص لإجراء الجراحة واستئصالها.



وأضاف لـ صدى البلد أن من شأن الحصوات عندما يزداد عددها أن تسقط في القنوات المرارية لتسدها وفي هذه الحالة ترتفع نسبة الصفراء في الدم وتعرض الكبد للخطر وللصحة العامة للجسم وهذه الأعراض هي:



- اصفرار لون الجسم والعينين من علامات وجود حصوات في المرارة



- الاحساس بحزام من الألم العنيف حول البطن في المنطقة العلوية منها، مع وجود بؤرة ثابتة من الألم في الجانب الأيمن من البطن وأسفل القفص الصدري



- تورم البطن فوق منطقة المرارة وعدم تحمل الضغط عليها



- إسهال مستمر وقيئ في بعض الأحيان وإحساس بالغثيان



- ارتفاع في درجة الحرارة