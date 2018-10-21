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فن

شاهد.. 5 صور جديدة من عقد قران أحمد فلوكس وهنا شيحة.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:35 ص
صدى البلد
سمر سعد
احتفل أحمد فلوكس وهنا شيحة فى حفل عائلى أمس بعقد قرانهما بعد قصة حب عاشها الطرفان اثناء تصوير مسلسل نصيبى وقسمتك.

وفاجأ هنا شيحة وأحمد فلوكس جمهورهما بخبر الخطوبة ونشرا الصور الأولى عبر حسابهما على انستجرام.

يذكر أن آخر أعمال فلوكس كان مسلسل نصيبى وقسمتك أمام هنا شيحة وتأليف عمرو محمود ياسين ويستكمل فلوكس تصوير فيلم الممر الذى يشارك فى بطولة احمد عز .
شاهد.. 5 صور جديدة من عقد قران أحمد فلوكس وهنا شيحة.. صور
شاهد.. 5 صور جديدة من عقد قران أحمد فلوكس وهنا شيحة.. صور
شاهد.. 5 صور جديدة من عقد قران أحمد فلوكس وهنا شيحة.. صور
شاهد.. 5 صور جديدة من عقد قران أحمد فلوكس وهنا شيحة.. صور
شاهد.. 5 صور جديدة من عقد قران أحمد فلوكس وهنا شيحة.. صور
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