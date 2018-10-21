أحمد زكريا ينتظر عرض الوتر على صدى البلد

بدا المطرب أحمد زكريا أولى تجاربه التمثيلية من خلال مسلسل “الوتر”، الذي يناقش قضية تجارة الأعضاء البشرية وخطف الأطفال.



المسلسل دراما اجتماعية وتدور أحداثه في إطار الواقع والمشاكل التي يعاني منها المجتمع، وهو حلقات درامية منفردة متصلة ، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم طلعت زكريا، محمد لطفي، محمد نجاتي، ريم البارودي، صبري عبد المنعم، دينا فؤاد، ومن المنتظر عرضه قريبًا على قناة “صدى البلد” حصريًا.



المسلسل سيناريو وحوار حسين محرم، إخراج دكتور أشرف عبد الهادي.

