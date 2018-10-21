الأمم المتحدة للفنون تكرم أبطال مسرحية كينج كونج

كرمت منظمة الأمم المتحدة للفنون برئاسة د. نبيل رزق فريق عمل العرض المسرحى كينج كونج بطولة نادر أبو الليف.



شارك فى الاحتفالية الإعلامية د. دينا عبدالله وسحر الجمل نائب رئيس تحرير الأهرام وأبناء نجوم زمن الفن الجميل وأشادوا بالعرض وفكرته ورجوع المسرح الاستعراضي.



وتدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلادهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها فاختلفوا على كيفية إقامة بلادهم الجديدة، ومجموعة تختار التنمية الصناعية والزراعية وتبني وطنها على حب الخير، والمجموعة الأخرى تختار الشر.



العرض بطولة نادر أبو الليف، والفنان محسن محيي الدين، مجدى عبد الحليم، كرم أحمد، وفاء سليمان، آسيا، أحمد صالح، إبراهيم الزهيري، وغيرهم، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا، توزيع موسيقي هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدي ونس، استعراضات محمد سميح، إضاءة محمود عطية، تأليف سليم كتشنر، وإخراج محمد حسن.