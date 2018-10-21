ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

يقوى القلب وينقى الجسم من السموم.. 8 فوائد لنبتة مهملة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:36 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أكد الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب، أن تناول 3 أكواب من شاي الميرميّة من شأنه أن يمنح الجسم الصحة والعافية ويعزز الحالة الصحية للقلب وله الكثير من الفوائد الصحية التى تتمثل فيما يلي:

- تحتوي الميرميّة على عناصر غذائية مسكنة لآلام الصداع والمغص والأسنان.

- تعتبر الميرميّة طاردا جيدا لغازات البطن، وتمنع الإصابة بالانتفاخ والاحساس بالامتلاء.

- تناول 3 أكواب من الميرميّة يعمل على تنقية الجسم من السموم المتراكمة نتيجة العمليات الحيوية التي تتم به.

- تعمل الميرميّة على اذابة الدهون المتراكمة بالجسم وبالتالي فقد الوزن الزائد.

- تعالج الميرميّة الاكتئاب والإحساس بالقلق والتوتر.

- تمنع الميرميّة تكون الحصوات بالكلى لقدرتها على إدرار البول وتطهير الكلى من رواسب الأملاح.

- تحسن 3 أكواب من الميرميّة من عمليات الهضم وتريح القولون.

- تعتبر الميرميّة من علاجات مرض البول السكري المهمة لقدرتها على تنظيم مستواه بالدم.
loading...

ترشيحاتنا

إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بساعتين.. محمد رشاد ومي حلمي حكاية فرح مش عايز يتم

خالد لطيف: أجيري صايع كورة عن كوبر

وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو

ترامب: بن سلمان لم يكن يعلم بمقتل خاشقجي

انهيار سقف عقار بالتجمع الاول فوق رءوس المواطنين

شاهد.. شريهان ترقص على أغنية ده لو اتساب لـ عمرو دياب

أول رد فعل روسي على انسحاب ترامب من معاهدة الصواريخ النووية

الحكومة تخفض نفقاتها على أجور الوظائف المؤقتة في 11 شهرا

رئيس حي الزيتون: تكسير أي عربة كارو تلقى القمامة في الشوارع

طبيب يوضح الآثار السلبية للصداع النصفي

وزير التموين يوضح حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم

زفة بلدي في المطار تستقبل بعثة مصر بأوليمبياد الشباب.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

فيديو

طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم
وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب
الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟