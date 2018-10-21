يقوى القلب وينقى الجسم من السموم.. 8 فوائد لنبتة مهملة

أكد الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب، أن تناول 3 أكواب من شاي الميرميّة من شأنه أن يمنح الجسم الصحة والعافية ويعزز الحالة الصحية للقلب وله الكثير من الفوائد الصحية التى تتمثل فيما يلي:





- تحتوي الميرميّة على عناصر غذائية مسكنة لآلام الصداع والمغص والأسنان.





- تعتبر الميرميّة طاردا جيدا لغازات البطن، وتمنع الإصابة بالانتفاخ والاحساس بالامتلاء.





- تناول 3 أكواب من الميرميّة يعمل على تنقية الجسم من السموم المتراكمة نتيجة العمليات الحيوية التي تتم به.





- تعمل الميرميّة على اذابة الدهون المتراكمة بالجسم وبالتالي فقد الوزن الزائد.





- تعالج الميرميّة الاكتئاب والإحساس بالقلق والتوتر.





- تمنع الميرميّة تكون الحصوات بالكلى لقدرتها على إدرار البول وتطهير الكلى من رواسب الأملاح.





- تحسن 3 أكواب من الميرميّة من عمليات الهضم وتريح القولون.



