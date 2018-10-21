ماسك الشبة لبشرة كالأطفال

قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، ماسك الدقيق والحليب والقليل من الشبة لتفتيح البشرة والتخلص من فروق ألوان البشرة التي تصيب البعض من التعرض لأشعة الشمس.



ماسك الدقيق واللبن والشبة لتفتيح البشرة:

- اخلطي هذه المكونات جيدا لمدة لا تقل عن 4 دقائق حتى يصبح المزيج كالعجين.

- ضعي العجين على وجهك واتركيه مدة لا تقل عن 20 دقيقة.

-يمكن تكرار هذه الوصفة على الوجه 3 مرات أسبوعيا لنتيجة أفضل.