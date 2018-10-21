أغاني لا تموت.. مايا دياب تغني نور العين للهضبة.. دوللي شاهين تدخل في ورطة بسبب يا حلو صبح.. وإليسا تغني لـ داليدا

يوتيوب يحذف أغنية محمد قنديل التي غنتها دوللي شاهين

نجل فضل شاكر يعيد غناء أغاني والده

رولا سعد تغني مع الشحرورة صباح قبل الرحيل





يستغل عدد من المطربين نجاح بعض الأغاني القديمة التي ذاع صيتها، ويقومون بإعادة غناء تلك الأغاني مرة أخرى بتوزيع جديد وطريقتهم الخاصة، فيبقى نجاح الأغنية محفوظًا، ويظل قبول الجمهور للمطرب الجديد متروكًا للتقييم.



ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز الأغاني القديمة التي تم إعادة غنائها بتوزيع مختلف.



مايا دياب

طرحت المطربة مايا دياب كليب أغنيتها الجديدة "نور العين" عبر تطبيق أنغامي.



كانت الفنانة اللبنانية مايا دياب، أعادت غناء أغنية الهضبة عمرو دياب "حبيبي يا نور العين"، مع النجم العالمى مسارى، ومغنى الراب الأمريكي فرنش مونتانا، بتوزيع جديد وطرحت الأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وحققت 2.5 مليون استماع.



أغنية "نور العين" طرحها عمرو دياب ضمن الألبوم الذي يحمل نفس الاسم عام 1996، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان ناصر المزداوي، وتوزيع حميد الشاعري.



دوللي شاهين

قبل 3 أشهر، قررت دوللي شاهين، إعادة غناء أغنية الفنان الراحل محمد فنديل الشهيرة "يا حلو صبح"، وطرحتها في كليب بشكل وتوزيع مختلف عرضها للنقد.



وبعد أيام من طرح الكليب، قررت إدارة موقع يوتيوب حذفه بعد شكوى صناع الأغنية الأصليين، نجل الملحن محمد الموجي (الموجي الصغير)، ونجل الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، بعدما رفضا قيام دوللي شاهين بغناء الأغنية دون موافقتهما.



الكليب كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي وأعاد توزيعه أحمد عبد العزيز وتصوير أحمد حسين ومن إخراج دوللي شاهين، وتم تصويره في أحد استوديوهات القاهرة.



ومن المعروف أن الأغنية قدمها من قبل الفنان الراحل محمد قنديل وحققت نجاحًا كبيرًا وقتها ولا يزال يرددها الجمهور المحب للأغنية، لذا قررت دوللي شاهين إعادة توزيعها وتقديمها.



نجل فضل شاكر

طرح محمد فضل شاكر أغنية «أنا يا جروحي» عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" والتي قدمها من قبل والده فضل شاكر.



وتعتبر أغنية «أنا يا جروحي» ثانى أغنية يغنيها محمد لوالده ومن قبل غنى اغنية " كل عام وأنت حبيبى".



إليسا (حلوة يا بلدي)

قبل أكثر من 5 سنوات، أعادت الفنانة اللبنانية إليسا غناء أغنية النجمة الراحلة داليدا «حلوة يا بلدي»، ولم تغير إليسا في توزيع الأغنية أو لحنها كثيرًا، ولكن هدأ (ريتم) الأغنية قليلًا ليتناسب مع طبقة إليسا الصوتية.



رولا سعد

وقبل رحيل الشحرورة صباح، قدت دويتو غنائي مع الفنانة اللبنانية رولا سعد وغنت الأغنية الشهيرة «يانا يانا»، وتم إعادة توزيع الأغنية مرة أخرى لتتناسب مع لون رولا سعد الغنائي، وتواكب الأغاني الحديثة.

