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مرأة

8 أسباب صادمة لظهور الشيب المبكر.. وطرق علاجه

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:03 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشفت الدكتورة داليا بركة استشاري التجميل والليزر، عن أسباب ظهور الشيب المبكر، موضحة أن فصيلة الشعر تتكون من نوعين من الخلايا، الكيراتينية المسئولة عن الخصائص الفيزيائية للشعر، والخلايا الصبغية المسئولة عن إنتاج صبغة الميلانين التي تعمل على إكساب الشعر لونه، وعند التقدم في العمر يقل إنتاج صبغة الميلانين، ويبدأ الشعر الأبيض في الظهور، إلا أن التقدم في العمر ليس السبب الوحيد لظهور الشعر الأبيض، فهناك عدة أسباب أخرى مثل: فقر الدم ، البهاق.

وهناك 8 أسباب تعجل من ظهور الشعر الأبيض مثل:
- العامل الوراثي
- البهاق
- وجود بعض المشاكل في الغدة الدرقية
- فقر الدم
- الإجهاد المستمر قد يؤدي لظهور الشعر الأبيض
- كبر السن
- الاستخدام المفرط للتبغ والتدخين
-الضغط النفسى والعصبى

وهناك أربع طرق للتخلص من الشعر الأبيض نهائيًا :
إذا كنت تعانين من فقر الدم أثبتت أحد الأبحاث العلمية أن الحّقن أسبوعيًا بفيتامين بـ 12 تساعد على علاج الشيب، ولكن تختلف الاستجابة من شخص لآخر حسب التحليل لفيتامين ب12.
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