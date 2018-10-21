محافظ أسوان للتنفيذيين: اعملوا بروح الفريق وابتعدوا عن الأيدى المرتعشة.. صور

قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إن هذه المرحلة تحتاج لمزيد من العمل والجهد من قبل المسئولين التنفيذيين للوصول إلى الأفضل وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء لإحداث طفرة ونقلة نوعية فى مجال منظومة النظافة العامة للاهتمام بنظافة الشوارع والميادين بكافة المدن والمراكز والقرى تبدأ من العمل بمنظومة مؤقته وصولًا إلى المنظومة الدائمة التى ترتكز على التجميع المنزلى .



وخلال الاجتماع مع مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن أعطى اللواء أحمد إبراهيم توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن للقيام بالمتابعة الميدانية المستمرة من قبل موظفى المحليات على مدار اليوم لما يتم تنفيذه من أعمال النظافة العامة وإعداد تقرير دورى عن مدى الانتظام أو التقصير للوصول إلى مستوى راقى وإضفاء الشكل الجمالى المطلوب فى كافة أرجاء المحافظة .



وكلف رؤساء المدن والمراكز والقرى ومديرى المديريات الخدمية والمرافق العامة بضرورة التواجد الميدانى والنزول للشارع والمواقع الخدمية لتحقيق التفاعل والتواصل المطلوب مع الإحتياجات والمطالب الجماهيرية على أرض الواقع لسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها ، بالإضافة إلى ضرورة التعامل بين كافة الأجهزة بروح الفريق الواحد والإبتعاد عن الأيدى المرتعشة فى إتخاذ القرارات التى تهدف للمصلحة العامة .



ووجه أحمد إبراهيم كل من نائب المحافظ والسكرتير العام بدراسة تنظيم مسابقة لأنظف وأجمل مدينة وقرية وحى على أن يتم منح حوافز معنوية وشهادات تقدير للحاصلين على المراكز الأولى وأيضًا حوافز مادية فى صورة خدمات إضافية تعود بالنفع على المجتمع المحيط.



ولفت إلى أن إجتماع مجلس المحافظين تطرق لتشكيل وحدة تدخل سريع فى كل محافظة للتعامل مع مشاكل القمامة وتكون مدعمة بالإحتياطى من المعدات والأفراد ليشعر المواطن بتقدم ملموس فيما يتم من أعمال النظافة العامة ، وكذا الإهتمام بتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية من تنفيذ أعمال الرصف والتشجير والإنارة والدهات ، مع إزالة المطبات العشوائية ، ومواجهة البناء العشوائى سواء على أراضى زراعية أو أملاك الدولة بحيث يتم إزالة أى بناء مخالف مع معاقبة مسئولى المحليات فى حالة تقاعسهم عن أداء مهتمهم فى إزالة المخالفات .



وتابع محافظ أسوان أن إجتماع مجلس المحافظين شدد أيضًا على ضرورة متابعة سلامة كافة المنشآت الخدمية سواء الصحية أو التعليمية أو التموينية أو الإجتماعية أو غيرها بحيث يتم مرور التنفيذين عليها بشكل مستمر للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، مع تقديم التسهيلات لتشجيع الإستثمار بعيدًا عن التعقيدات الروتينة ، وبالتوازى يتم تقديم التيسيرات المختلفة لإقامة أى مشروعات خدمية تحقق الصالح العام للمواطنين.



ووجه اللواء أحمد إبراهيم رؤساء المراكز والمدن بضرورة عقد لقاء جماهيرى مع المواطنين على غرار لقاء المحافظ للتعرف على مطالبهم ومشاكلهم لسرعة التعامل معها ووضع الحلول المناسبة لها وفقًا للإمكانيات المتاحة ورفع أى شكاوى تحتاج إلى تدخل من المحافظ أسوان ، بجانب تخصيص صندوق لتلقى شكاوى المواطنين فى كل مركز ومدينة لإتاحة الفرصة لكافة الحالات لعرض مطالبهم وشكواهم فى سهولة موضح بها الأسم ورقم التليفون لسرعة التعامل الفورى معها وتلبتها وفقًا للإمكانيات المتاحة .



وطالب بضرورة قيام الشركات أو الجهات المنفذة لأى أعمال حفر فى الشوارع والميادين بإعادة الشئ لأصله فى المسافة التى نفذت بها أعمالها مع قيامهم بالتنسيق مع المحليات قبل البدء فى أعمال الحفر بما يضمن معه الحفاظ على هذه الشوارع من أى تشوهات تضر بالمواطنين والزائرين للمحافظة .