ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ أسوان للتنفيذيين: اعملوا بروح الفريق وابتعدوا عن الأيدى المرتعشة.. صور

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 06:31 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إن هذه المرحلة تحتاج لمزيد من العمل والجهد من قبل المسئولين التنفيذيين للوصول إلى الأفضل وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء لإحداث طفرة ونقلة نوعية فى مجال منظومة النظافة العامة للاهتمام بنظافة الشوارع والميادين بكافة المدن والمراكز والقرى تبدأ من العمل بمنظومة مؤقته وصولًا إلى المنظومة الدائمة التى ترتكز على التجميع المنزلى .

وخلال الاجتماع مع مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن أعطى اللواء أحمد إبراهيم توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن للقيام بالمتابعة الميدانية المستمرة من قبل موظفى المحليات على مدار اليوم لما يتم تنفيذه من أعمال النظافة العامة وإعداد تقرير دورى عن مدى الانتظام أو التقصير للوصول إلى مستوى راقى وإضفاء الشكل الجمالى المطلوب فى كافة أرجاء المحافظة .

وكلف رؤساء المدن والمراكز والقرى ومديرى المديريات الخدمية والمرافق العامة بضرورة التواجد الميدانى والنزول للشارع والمواقع الخدمية لتحقيق التفاعل والتواصل المطلوب مع الإحتياجات والمطالب الجماهيرية على أرض الواقع لسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها ، بالإضافة إلى ضرورة التعامل بين كافة الأجهزة بروح الفريق الواحد والإبتعاد عن الأيدى المرتعشة فى إتخاذ القرارات التى تهدف للمصلحة العامة .

ووجه أحمد إبراهيم كل من نائب المحافظ والسكرتير العام بدراسة تنظيم مسابقة لأنظف وأجمل مدينة وقرية وحى على أن يتم منح حوافز معنوية وشهادات تقدير للحاصلين على المراكز الأولى وأيضًا حوافز مادية فى صورة خدمات إضافية تعود بالنفع على المجتمع المحيط.

ولفت إلى أن إجتماع مجلس المحافظين تطرق لتشكيل وحدة تدخل سريع فى كل محافظة للتعامل مع مشاكل القمامة وتكون مدعمة بالإحتياطى من المعدات والأفراد ليشعر المواطن بتقدم ملموس فيما يتم من أعمال النظافة العامة ، وكذا الإهتمام بتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية من تنفيذ أعمال الرصف والتشجير والإنارة والدهات ، مع إزالة المطبات العشوائية ، ومواجهة البناء العشوائى سواء على أراضى زراعية أو أملاك الدولة بحيث يتم إزالة أى بناء مخالف مع معاقبة مسئولى المحليات فى حالة تقاعسهم عن أداء مهتمهم فى إزالة المخالفات .

وتابع محافظ أسوان أن إجتماع مجلس المحافظين شدد أيضًا على ضرورة متابعة سلامة كافة المنشآت الخدمية سواء الصحية أو التعليمية أو التموينية أو الإجتماعية أو غيرها بحيث يتم مرور التنفيذين عليها بشكل مستمر للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، مع تقديم التسهيلات لتشجيع الإستثمار بعيدًا عن التعقيدات الروتينة ، وبالتوازى يتم تقديم التيسيرات المختلفة لإقامة أى مشروعات خدمية تحقق الصالح العام للمواطنين.

ووجه اللواء أحمد إبراهيم رؤساء المراكز والمدن بضرورة عقد لقاء جماهيرى مع المواطنين على غرار لقاء المحافظ للتعرف على مطالبهم ومشاكلهم لسرعة التعامل معها ووضع الحلول المناسبة لها وفقًا للإمكانيات المتاحة ورفع أى شكاوى تحتاج إلى تدخل من المحافظ أسوان ، بجانب تخصيص صندوق لتلقى شكاوى المواطنين فى كل مركز ومدينة لإتاحة الفرصة لكافة الحالات لعرض مطالبهم وشكواهم فى سهولة موضح بها الأسم ورقم التليفون لسرعة التعامل الفورى معها وتلبتها وفقًا للإمكانيات المتاحة .

وطالب بضرورة قيام الشركات أو الجهات المنفذة لأى أعمال حفر فى الشوارع والميادين بإعادة الشئ لأصله فى المسافة التى نفذت بها أعمالها مع قيامهم بالتنسيق مع المحليات قبل البدء فى أعمال الحفر بما يضمن معه الحفاظ على هذه الشوارع من أى تشوهات تضر بالمواطنين والزائرين للمحافظة .
loading...

ترشيحاتنا

علي جمعة: حالة واحدة تحصل فيها المرأة على نصف أجر الصدقة

إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق

العاصفة المدارية فينسنت في طريقها إلى المكسيك

برلمانى: جولات الرئيس الخارجية تعكس قوة اقتصاد مصر

تخلصى من الشعر الأبيض بهذه الطريقة الطبيعية

شاهد.. الصورة الأولى من عقد قران أحمد فلوكس وهنا شيحة

ميسي مهدد بالغياب عن لقاء ريال مدريد

لاعب الهلال السعودي: إصابة عموري أثرت على نتيجة مباراة الشباب

رئيس حي الزيتون: تكسير أي عربة كارو تلقى القمامة في الشوارع

ترامب: بن سلمان لم يكن يعلم بمقتل خاشقجي

أردوغان يشتري 20 سيارة جديدة رغم انهيار الاقتصاد التركي ودعوات التقشف

شاهد.. فتاة تتحدى حرس رئيس بيلاروسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يشهد احتفالية انتصارات أكتوبر بمركز شباب التجمع الأول

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

فيديو

طريقة عمل السينابون بمذاق لا يقاوم
وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب
الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟