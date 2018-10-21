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محافظات

محافظ أسوان يكلف بتقديم التسهيلات لإنجاح المشروع القومى لمكافحة فيروس سى

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 06:17 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
كلف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق المسبق لتقديم التسهيلات الممكنة لإنجاح المشروع القومى للفحص الشامل للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية والذى سيتم تنفيذه بأسوان ضمن محافظات المرحلة الثانية التى ستبدأ من 1 ديسمبر 2018 وحتى 28 فبراير 2019 والتى تستهدف الكشف على جميع المواطنين .

ووجه محافظ أسوان الأجهزة المعنية بتخصيص مواقع وأماكن أستقبال الأهالى سواء كان ذلك فى مراكز الشباب أو المدارس فى فترات عدم وجود دراسة بها أو مراكز تدريب أو غير ذلك للتسهيل على المواطن فى تلقى هذه الخدمة وإجراء الكشف اللازم عليه .

وأكد أحمد إبراهيم أن تحقيق ذلك يتطلب فى الوقت نفسه زيادة التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدنى لتحفيز المواطنين للإقبال على أماكن إجراء الكشوفات الطبية لمكافحة فيروس سى على أكمل وجه .
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