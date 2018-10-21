تخلصى من الشعر الأبيض بهذه الطريقة الطبيعية

وفقا لما نشره موقع "بولد سكاي"، فإن عشبة الروز ماري (إكليل الجبل) لها مفعول جيد في إخفاء الشعر الرمادي، واستعادة لون الشعر الطبيعي ولكن بشكل مؤقت.



طريقة الاستعمال:

- اغلي كوب ونصف من الروز مارى في الماء وكوبين من المريمية.

- اتركي الخليط لبضع ساعات ثم قلبي المزيج جيدًا.

- أضيفي 2 ملعقة طعام من خل التفاح إلى الخليط ثم ضعيها على شعرك لمدة 4-5 مرات في الأسبوع.